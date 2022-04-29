Guyana, İngiltere'den 'anlamlı özür' bekliyor

29 Nisan 2022 Cuma, 12:53

Guyana Cumhurbaşkanı Muhammed İrfaan Ali, İngiltere'ye çağrı yaparak açıklamalarda bulundu.

Ali, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la 27 Nisan'da İngiliz Parlamentosundaki görüşmesinin ardından Sky News'e yaptığı açıklamada, "insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden biri" olan köle ticareti nedeniyle talep edilen tazminat kararının, tüm Karayip ülkeleri tarafından alınması gerektiğini belirtti.

Ali ayrıca, "Bu zarar sadece çok büyük değildi, aynı zamanda nesiller boyuydu ve bu ızdıraptan çok fazla zenginlik elde edildi" ifadelerini kullandı.

'DERİN VE ANLAMLI BİR ÖZÜR OLMALI'

Muhammed İrfaan Ali, eski İngiliz kolonilerinden olan Guyana ve Karayipler bölgesindeki diğer ülkelerdeki köle ticareti konusunun ele alınması gerektiğinin altını çizerek, "Basit bir özür değil, büyük bir derinliğe ve anlama sahip olmalı. Fakat, benim görüşüme göre ve son duyurulara baktığımda, bu pozisyona yaklaştıklarını düşünüyorum" dedi.

Ali, Karayip ülkelerinin bu süreci ilerletmek için birleşmesinin daha iyi olacağını da sözlerine ekledi.

ESKİ İNGİLİZ KOLONİLERİ

Karayipler bölgesinde yer alan eski İngiliz kolonilerinden Guyana 1970'te, Trinidad ve Tobago 1976'da, Dominika da 1978'de bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Barbados da geçen yıl ilk devlet başkanını seçerek 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliğine son vermişti.