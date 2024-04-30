'Güzellik Kraliçesi'ne silahlı saldırı: Kurşun yağmuruna tutuldu!
Miss Ecuador 2022 yarışmasına katılarak ikinci güzellik kraliçesi unvanını alan Ekvadorlu model Landy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Ekvador'da tanınmış bir model olan 23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle birlikte bir restoranda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.
Yerel medya, 23 yaşındaki Landy Parraga'nın partneriyle konuşurken çekilmiş bir videosunu yayınladı.
Videoda aniden restorandan içeri giren iki saldırganın silahla ateş açtığı ve Parraga'yı hedef aldığı görüldü.
Asesinan a tiros a exaspirante a Miss Ecuador ?? ( Era bella ?? ) pic.twitter.com/GuiCSHGoWF— La mano Con pelos 1 (@lamanoconpelos1) April 30, 2024
Parraga, Ekvador'da düzenlenen Miss Ecuador 2022 yarışmasına katılarak ikinci güzellik kraliçesi unvanını aldı.
Kızın adı, ilişkilerini gizli tutmaya çalışan azılı bir suçluyla anılıyordu.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Landy Parraga'nın Quevedo kasabasında bir restoranda vahşice öldürüldüğü belirtildi.
Parraga'nın öldürülmesi, adının ilişkilerini gizli tutmaya çalışan azılı bir suçluyla anılmasından birkaç ay sonra gerçekleşti
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