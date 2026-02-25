Güzellik yarışmasında 'botoks' tartışması: 20 deve diskalifiye edildi

Umman’da her yıl düzenlenen geleneksel deve güzellik yarışması bu yıl bir skandalla gündeme geldi.

Başkent Maskat’taki organizasyonda, bazı yarışmacıların develere estetik müdahalede bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 20 hayvan yarışmadan diskalifiye edildi.

Ülkede uzun yıllardır düzenlenen yarışmada develer; yüz simetrisi, dudak dolgunluğu, boyun yapısı, baş büyüklüğü ve genel duruş gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

Yarışmanın organizatörleri tarafından yapılan denetimlerde bazı hayvanlara enjeksiyon uygulandığına dair bulgulara ulaşıldı.

İddialara göre, hayvanların dudakları dolgu benzeri yöntemlerle belirginleştirildi, cilt yapıları ise daha pürüzsüz hale getirildi.

Bu müdahalelerin develerin daha dikkat çekici görünmesini sağlayarak yarışmada avantaj elde etmeyi amaçladığı öne sürüldü.

Organizatörler, hayvanlara yönelik yapay güzelleştirme uygulamalarının yarışma kurallarına açıkça aykırı olduğunu belirterek “sıfır tolerans” politikası uygulandığını duyurdu.

Bu kapsamda müdahale yapıldığı belirlenen 20 deve yarışmadan çıkarıldı.

Benzer tartışmaların daha önce Suudi Arabistan’daki deve güzellik yarışmalarında da yaşandığı biliniyor.

Artan para ödüllerinin, katılımcıları daha rekabetçi ve zaman zaman kural dışı yöntemlere yönlendirdiği belirtiliyor.

Yetkililer, yarışmalarda kültürel mirasın korunmasının temel amaç olduğunu vurgularken, yapay müdahalelerin hem adil değerlendirmeyi bozduğunu hem de hayvan refahı açısından soru işaretleri yarattığını ifade etti.

Son dönemde artan tartışmaların ardından organizasyonlarda kontrollerin artırıldığı, develerin yarışmaya kabul edilmeden önce detaylı fiziksel incelemelerden geçirildiği belirtildi.