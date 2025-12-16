Haaretz: Türkiye, Gazze konulu Doha Toplantısı'na davet edilmedi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan uluslararası istikrar gücünü görüşmek üzere Doha’da düzenlediği toplantıya Türkiye'nin davet edilmediği ileri sürüldü.

Haaretz gazetesinin diplomatik bir kaynaktan elde ettiği davetli listesine göre toplantıya 45’ten fazla ülke çağrılırken, Türkiye listede yer almadı.

Batılı bir diplomat ve Ankara’ya yakın Arap bir kaynak, Türkiye’nin toplantıya davet edilmediğini kaydetti. Bir başka Batılı yetkili ise Türkiye’nin toplantıya katılmayacağının bilindiğini ve davet gönderilmediğini söyledi.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye’nin toplantıya davet edilmemesinin temel nedeni, İsrail’in Ankara’nın Gazze’de çatışma sonrası süreçte rol almasına karşı çıkması. İsrail, Gazze’de kurulması planlanan istikrar gücünde Türkiye’nin yer almasına açık biçimde karşı çıkıyor.

“Bunun başka bir açıklaması yok” diyen Arap kaynak, Türkiye’nin ekim ayında düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’ne davet edildiğini hatırlatarak, “Türkiye’nin ABD ve Katar’la ilişkileri son derece iyi. Şarm el-Şeyh bildirgesini imzaladı ve çok uluslu güce katılmaya hazır. Buna hayır diyen tek taraf İsrail” ifadelerini kullandı.

ANKARA VE DOHA'DAN, WASHİNGTON'A DİPLOMATİK BASKI

Aynı kaynaklara göre Ankara ve Doha, Türkiye’nin toplantıya davet edilmesi için Washington nezdinde yoğun diplomatik girişimlerde bulunuyor.

Bu süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldiği bildirildi. İsrailli bir kaynak, görüşmeyi “iyi ve verimli” olarak nitelendirdi.

Öte yandan Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani’nin bu hafta Washington’a gitmesi bekleniyor. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın el-Sani ile telefon görüşmesi yaptığını doğruladı.

Kaynaklara göre görüşmede, “Başkan Trump’ın Gazze planı”, Gazze’deki son gelişmeler ve ABD girişiminin siyasi sonuçları ele alındı.

DOHA TOPLANTISINA HANGİ ÜLKELER DAVET EDİLDİ?

Haaretz’in elde ettiği listeye göre, istikrar gücüne katılması muhtemel ülkelerden bazıları toplantıya davet edildi. Davetliler arasında Mısır, Ürdün, Azerbaycan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya yer aldı.

Bunların yanı sıra Yemen, Kuveyt, Kazakistan, Özbekistan, Belçika, Finlandiya, Estonya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Gürcistan, Nepal, Avustralya, Yeni Zelanda, Brunei, Japonya, Güney Kore, Singapur ve hatta Birleşmiş Milletler üyesi olmayan Kosova da davet edilen ülkeler arasında bulunuyor.

“ARA TOPLANTI”: BAĞLAYICI KARAR BEKLENMİYOR

Bir Batılı diplomata göre Doha’daki toplantı, bağlayıcı kararların alınmayacağı bir “ara toplantı” niteliği taşıyor.

Benzer bir toplantının yaklaşık iki hafta önce Washington’da yapıldığı, bir sonraki toplantının ise ocak ayında genelkurmay başkanları düzeyinde düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Salı günü yapılacak toplantının generaller düzeyinde olması bekleniyor. ABD’nin bu toplantıda, olası katkı sunabilecek ülkelere istikrar gücüne ilişkin ek bilgiler sunacağı ve katılım niyetlerini yoklayacağı ifade ediliyor. Ancak bu aşamada somut taahhütler beklenmiyor.

habere göre, şu ana kadar istikrar gücüne katılım konusunda net taahhütte bulunan tek ülke İtalya. Roma yönetiminin, gönderebileceği asker sayısını ABD’ye bildirdiği aktarıldı.

Ocak ayında yapılması planlanan toplantıda ise daha somut anlaşmaların ve taahhütlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bir başka diplomatik kaynak, ABD’nin Trump planının ikinci aşamasına doğru hızlı ilerleme işaretleri verdiğini söyledi.

ABD'Lİ YETKİLİLER BÖLGEDE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Bürosu’ndan üst düzey yetkili Phil Vit, şu sıralar ABD güvenlik bürokrasisinden bazı yetkililerle birlikte İsrail’de bulunuyor.

Heyetin daha sonra Mısır’a geçerek, Gazze’yi yönetecek “Barış Kurulu”, Filistinli teknokratlardan oluşacak geçici yönetim yapısı ve Gazze’ye konuşlandırılması planlanan istikrar gücü başta olmak üzere çeşitli başlıklarda görüşmeler yapması bekleniyor.