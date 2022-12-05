Haavisto'dan Türkiye açıklaması: Erken onaylaması için çalışıyoruz
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması için temasların artırılacağını söyledi.
Finlandiya'da hükümet, ülkenin NATO'ya katılımına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya sundu.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, prosedür gereği tüm NATO üyesi ülkelerin Finlandiya'nın katılımını onaylamadan önce Finlandiya parlamentosunun konuyu ele alması gerektiğini söyleyerek, "Başka bir deyişle, istenirse bu parlamentodaki süreç tamamlanabilir" ifadelerini kullandı.
Pekka Haavisto, NATO sürecine ilişkin, "Macaristan ve Türkiye ile müzakere ederken, bu uluslararası müzakere sürecinde hareket edebilecek bir hükümete ihtiyacımız var. Bunlar doğası gereği siyasi müzakerelerdir. Bu nedenle harekete geçme kapasitesini korumak önemlidir" dedi.
Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına dair onay takvimini değerlendiren Haavisto, "Türkiye'nin onay takvimini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde etkilemeye çalışacağız. Türkiye'de de bahar sonunda seçimler var ve onlar da aynı durumdan biraz muzdaripler, zira parlamentolarının aktif dönemi önümüzdeki yılın ilk birkaç ayını kapsayacak ve onlar da bir seçim arası verecekler" diye konuştu.
Haavisto, "Elbette, Türk parlamentosunun bu konuyu ele almak için zamanının olması bizim kendi dileğimizdir" ifadelerini kullandı.
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