Haavisto'dan Türkiye'ye mesaj: Endişelerini çözmeye çalışıyoruz

05 Kasım 2022 Cumartesi, 11:29

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pekka Haavisto, Finlandiya'nın, NATO'ya katılma sürecinin Macaristan ve Türkiye ile yürütülen temaslar kapsamında devam ettiğini söyledi.

Haavisto, yıl sonundan önce onay için Macaristan'dan "yeşil ışık" beklediklerini bildirdi.

Türkiye ile müzakerelerin sürdüğünü aktaran Haavisto, ihtilafları yakında çözüme kavuşturmayı umduklarını dile getirdi.

Haavisto, Türkiye'nin güvenlik ve terörizm alanında endişeleri olduğunu belirterek, "Elbette tüm endişeleri dinliyor ve mevzuatımıza ve uluslararası anlaşmalara göre neler yapılabileceğine bakıyoruz" dedi.

Türkiye'nin, müzakerelerdeki konular kapsamında İsveç'e yaklaşımını Finlandiya'ya göre daha sert bulan Haavisto, "Ancak yine de Finlandiya ve İsveç'in birlikte NATO'ya katılması yönünde açık bir tercihimiz var" diye konuştu.