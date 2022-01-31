Habertürk'ün Donetsk'teki canlı yayınında ilginç anlar
Habertürk canlı yayını sırasında kameranın önünden geçen bir kadına "Ruslar gelirse ne yapacaksınız?" sorusunun sorulmasının üzerine kadın, "Burası zaten Rusların" cevabını verdi.
Habertürk'ün, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı milislerin kontrolündeki Donetsk bölgesinde gerçekleştirdiği canlı yayında ilginç anlar yaşandı.
Habertürk'ün Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, çekim yapıldığı sırada, kameralara denk gelen ve bölgede yaşayan bir kadına sorular yöneltti.
"Neden buradasınız?" sorusunun yöneltilmesinin üzerine kadın, "Nereye gidelim?" şeklinde bir yanıt verdi.
"Ruslar gelirse ne yapacaksınız, korkuyor musunuz?" sorusuna ise kadın, "Korkmuyorum. Burası zaten Rusların" cevabını verdi.
Çetin, cevapların adından "Evet, dediğimiz gibi, Rusya burayı almış durumda" diye konuştu.
RUSYA - UKRAYNA GERİLİMİ
Ukrayna’da gerginliğin artmasıyla birlikte Batı ve Rusya arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Rus ve Batılı diplomatlar geçtiğimiz günlerde soruna barışçıl bir çözüm üretmek için masaya oturdu.
Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 bin asker göndermesinin ardından NATO-Rusya Konseyi 12 Ocak’ta Brüksel’de toplandı fakat görüşmeler sonuçsuz kaldı.
Rusya, NATO ve ABD’den, NATO’nun eski Sovyet coğrafyasında genişlememesine ilişkin garanti isterken, Batı taleplerin kabul görmeyeceğini vurguladı.
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