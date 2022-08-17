Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği salgınının yayılımının hızlandığını ve dünya genelinde haftalık vaka sayılarının yüzde 20 arttığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında yaptığı açıklamada, maymun çiçeği salgınına dair son gelişmeleri değerlendirdi.
Ghebreyesus, yıl başından bu yana 93 ülkede maymun çiçeği vakalarının görüldüğünü aktararak 16 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısının 36 bin 412 olarak kaydedildiğini ve virüs nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Haftalık bazda vakaların en çok son bir haftada görüldüğüne dikkati çeken Ghebreyesus, son 7 günde yaklaşık 7 bin 500 yeni vakanın belirlendiğini ve haftalık vaka sayılarının yüzde 20 arttığını vurguladı.
Ghebreyesus, maymun çiçeğine karşı mevcut çiçek aşılarının etkili olabileceğini ancak aşı tedarikleri ve etkililik oranlarına dair verilerin çok sınırlı olduğunu ifade etti.
COVİD-19 ÖLÜMLERİNDE YÜZDE 35 ARTIŞ
Öte yandan Ghebreyesus, Covid-19 salgınının da endişe verici olmayı sürdürdüğünü belirterek, son bir haftada dünyada 15 bine yakın Covid-19 kaynaklı can kaybının yaşandığını ve ölümlerin bir önceki haftaya göre yüzde 35 arttığını kaydetti.
Artan Covid-19 kaynaklı can kayıplarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ghebreyesus, "Biz bu salgından yorulduk ama virüs bizden yorulmadı" diye konuştu.
Ghebreyesus, son haftalardaki Covid-19 artışlarına BA.5 alt varyantlarının yol açtığı bilgisini paylaşarak, virüsün evriminin daha iyi takip edilebilmesi için ülkelere "test ve genom sıralaması kapasitelerini azaltmama" çağrısında bulundu.
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