Haiti Başbakanı Garry Conille hastaneye kaldırıldı

Haiti'de 28 Mayıs'ta Başbakan seçilen Garry Conille'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 13:56
Haiti Başbakanı Garry Conille hastaneye kaldırıldı
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Haiti Başbakanlık Ofisi'nden Conille'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Conille'in yoğun faaliyetlerle geçen bir haftanın ardından kendini iyi hissetmediği ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Conille'in durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşılırken, rahatsızlığına ilişkin bir ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Conille'e yakın, ismini vermek istemeyen bir kişi Associated Press'e (AP) konuşarak Başbakan'ın astım hastası olduğunu ve nefes almada sıkıntı çektiği için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların sürdüğü Haiti'de Geçiş Konseyi, Garry Conille'i 28 Mayıs'ta yeni başbakan olarak atamıştı.


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