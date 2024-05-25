Kenya polisi, üç hafta içinde iç karışıklığın yaşandığı Haiti’de göreve başlayacak

Yayınlanma: 25.05.2024 - 12:39

Güncelleme: 25.05.2024 - 12:39

Kenya polisinin çok uluslu bir güvenlik gücü (MSS) olarak aylarca önce Haiti'ye gönderilmesine karar verilmiş ancak konuşlandırma, çeşitli sebeplerden sürekli ertelenmişti. Öte yandan dün iki ABD'li Haiti'de çeteler tarafından öldürüldü.

BM Güvenlik Kurulu, çetelerin iç karışıklık yarattığı Haiti’ye Kenya polisinin çok uluslu bir güvenlik gücü (MSS) olarak gönderilmesine karar vermiş, Kenya polisinin konuşlandırılması birkaç kere çeşitli sebeplerden ertelenmişti.

En son Kenya Yüksek Mahkemesi, muhalefetin başvurusuyla Kenya polisinin yasal olarak gönderilemeyeceğini belirterek davayı erteledi. Mart ayında iki ülke arasında anlaşma imzalandı ancak anlaşmayı imzalayan dönemin Haiti Başbakanı Ariel Henry kısa bir sonra istifa etti.

RUTO’NUN BEYAZ SARAY ZİYARETİ

Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, üç günlük ABD ziyaretinde Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile görüştü ve sonrasında, dün İngiliz basın kuruluşu BBC’ye verdiği röportajında Kenya polisinin 3 hafta içinde Haiti’de göreve başlayacağını duyurdu. Öte yandan ikisi ABD’li karı koca olan 3 kişilik misyoner grubu, çetelerin saldırısıyla dün öldürüldü.

İKİ ABD’Lİ HAİTİ’DE ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ben Baker, dün açıklama yaparak kızı ve damadının misyonerlik görevinde bulundukları Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de öldürüldüklerini duyurdu. Temsilci Baker duyurusunda “Çoğunuz kızım ve damadım Davy ve Natalie Lloyd'un Haiti'de tam zamanlı misyonerler olduğunu biliyorsunuz. Bu akşam çetelerin saldırısına uğradılar ve ikisi de öldürüldü” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK DEVLET YAPISI ZAYIFLADI

BM, çeşitli insani yardım ve insan hakları kurumları tarafından elde edilen raporlar doğrultusunda ülkedeki çetelerin Port-au-Prince'teki iki ana hapishanenin yanı sıra eğitim ve sağlık tesisleri ile dini alanlar da dahil olmak üzere aylardır önemli hükümet altyapısını hedef alan koordineli saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Ülkede düzeni ve güvenliği sağlayacak devlet yapısının zayıflaması sonucu yılın ilk üç ayında çeteler, en az 82'si çocuk olmak üzere 2 bin 500 kişiyi öldürdü, 438 kişiyi fidye için kaçırdı.

BM, yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 362 bin kişinin, evde kalmanın çok tehlikeli olması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı. BM 20 Mayıs’taki açıklamasında “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet, istismar artıyor ve on binlerce çocuk güvensizlik nedeniyle okula gidemiyor” ifadelerini kullandı.