Haiti Başbakanı suikasttan kıl payı kurtuldu: Apar topar bölgeden ayrıldı!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 13:04

Güncelleme: 30.07.2024 - 13:04

Haiti Başbakanı Garry Conille, başkent Port-au-Prince'deki bir hastaneyi ziyareti esnasında hastane binasının yakınında suikasta uğradı.

Conille'nin, çeteler tarafından kendisi ve koruma ekibine yönelik ateş açılması üzerine bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı bildirildi.

Yerel radyo kanalı, “Başbakan Garry Conille'in genel hastaneyi ziyareti, haydutlar ve kolluk kuvvetleri arasında silahlı çatışmalara yol açtı. Bölgede makineli tüfek ateşi duyuldu. Orada bulunan gazeteciler her yöne doğru kaçışmaya başladı. Sosyal medyada viral olan bir video, Kenyalı subayların Haiti Devlet Üniversitesi hastanesinin avlusunda siper aldığını gösteriyor. Hükümet başkanı felaketten etkilenen bölgeden kaçmak zorunda kaldı” dedi.

AFP'ye göre, silahlı saldırıda Başbakan Conille yaralanmadı.

Conille'nin ziyarette bulunduğu hastane binası Şubat ayından polisin yeniden ele geçirmeyi başardığı Temmuz başına kadar çetelerin kontrolündeydi.

NE OLMUŞTU?

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Kenya, 27 Haziran'da kaos ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla Haiti'ye 400 kişilik polis gücü göndermişti.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.