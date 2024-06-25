Kenyalı polisler, 'misyon' için Haiti’de

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:52

Reuters’ın haberine göre, Kenya polislerini taşıyan ilk uçaklar salı günü Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e ulaştı. Havaalanına inen polisler, uçaktan elleri silahlı çıktı.

Kenya polisler, çetelerin terör estirdiği karayip ülkesinde asayişi yeniden sağlamak için bir özel görev komitesiyle beraber çalışması öngörülüyor.

Kenya polisi başkentin havaalanında uçaktan inerken, çoğu havaalanı personeli olmak üzere küçük bir kalabalık onları pistte karşıladı.

KENYA GÖNÜLLÜ OLDU

Kenya geçen Temmuz ayında; cinayet, insan kaçırma ve cinsel suçların pençesi altında boğuşan Haiti’ye yeniden düzen getirmek için uluslararası bir koalisyona liderlik etmeye gönüllü olmuştu.

Ancak Kenya’nın üstlendiği bu görevlendirme, Haiti mahkemelerine yapılan itirazlar ve Mart ayında eski başbakanı istifaya zorlayan Karayip ülkesindeki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle defalarca ertelendi.

ABD DESTEKLİ

Beyaz Saray, Pazartesi günü Kenya’yı resmi olarak “NATO’ya bağlı olmayan bir Amerikan müttefiki” ilan etmiş, ve Kenya’ya daha fazla silah tedariki sağlayacak yasal altyapıyı oluşturmuştu.

ABD, Kenya ve koalisyona katılan diğer ülkelerle birlikte bölgede yeni bir düzen ve istikrarın oluşmasını amaçlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kenyalı polislerin Haiti’ye varmasını "Özellikle insani yardıma erişim ve temel ekonomik faaliyetler açısından güvenlikte daha fazla ölçülebilir iyileşme görmeyi umuyoruz" şeklinde yorumladı.