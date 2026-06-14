Haiti'de üst düzey güvenlik yetkilisi kaçırıldı

Karayip ülkesi Haiti'de silahlı kişiler, hükümet ve emniyet teşkilatında kritik görevlerde bulunan üst düzey bir yetkiliyi kaçırdı. Olay, çete şiddetinin giderek arttığı ülkede son yılların en dikkat çekici kaçırma vakalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Haiti Savunma Bakanlığı Kabine Direktörü ve Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müfettişi James Boyard, perşembe günü başkent Port-au-Prince'in Bourdon semtinde silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Associated Press'e konuşan ve ismi açıklanmayan bir kaynak, Boyard'ın kaçırıldığını doğrularken, olayın ayrıntılarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Haiti'de güvenlik politikaları konusunda önde gelen uzmanlardan biri olarak kabul edilen Boyard'ın kaçırılması, çetelerin ülkedeki etkisinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.

Uzmanlar, olayın son yıllarda üst düzey devlet görevlilerini hedef alan en önemli saldırılardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

Başkent Port-au-Prince'in büyük bölümünü kontrol eden silahlı çeteler, son dönemde devlet kurumları üzerindeki baskılarını artırırken, güvenlik güçlerinin etkinliği de ciddi şekilde sorgulanıyor.

KAÇIRMA OLAYLARI ARTIYOR

Haiti'de son yıllarda kaçırma vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Çetelerin nüfuz alanlarını genişletmesi, ülkedeki siyasi istikrarsızlığı ve güvenlik krizini daha da derinleştiriyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar, ülkede kötüleşen güvenlik koşullarının insani krizi ağırlaştırdığı uyarısında bulunurken, binlerce kişi çete şiddeti nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti makamları, Boyard'ın kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında henüz kamuoyuna bilgi vermedi. Kaçırılan üst düzey yetkilinin akıbeti ve olaya ilişkin soruşturmanın seyri belirsizliğini koruyor.