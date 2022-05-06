Haiti'de çete çatışmaları şiddetlendi: 39 ölü
Haiti'de çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Haiti'nin en güçlü organize suç örgütleri olarak bilinen "400 Mawozo" ile "Chen Mechan" arasındaki çatışmalar şiddetlendi.
Haiti Sivil Savunma Ajansı, başkent Port-au-Prince'nin birçok mahallesinde, iki silahlı çete grubunun alan hakimiyeti mücadelesinde can kaybının arttığını bildirdi.
Ajans, çatışmalarda şimdiye kadar 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 yaralı ile 8 kişinin ise kayıp olduğunu kaydetti.
Ayrıca çatışmalarda 23 ev ateşe verilirken, 48 okul, 5 tıp merkezi ile 8 marketin müşterilere kapılarını kapatmak zorunda kaldığı, akaryakıt istasyonlarının ise çalışamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, çatışmanın ilk olarak başkente bağlı metropol bölgesindeki Cite Soleil, Bajo Delmas ve Martissant mahallelerinde başladığını açıkladı.
16 BİN 500 KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ
Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi (Binuh) silahlı çetelerin şiddetini kınayarak, küçük çocukların zorla silah altına alındığını duyurdu.
BM'nin en son paylaştığı verilere göre, ülkede 2021'den bu yana artarak devam eden şiddet olaylarında 16 bin 500 kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.
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