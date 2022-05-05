Haiti'de çete lideri ABD'ye iade edildi
Haiti'de "400 Mawozo" adlı çetenin lideri ABD'ye iade edildi.
Haiti eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana ülkede güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.
Haiti'de bazı çevrelerce 'Yonyon' olarak bilinen "400 Mawozo" adlı çetenin lideri Germine Joly, yakalanarak ABD'ye iade edildi. Haiti Ulusal Polisi, açıklamasında, Ekim 2021'de, 5’i çocuk 16 Amerikalı ve bir Kanadalıyı kaçırmaktan sorumlu tutulan çete liderinin ABD'ye iade edildiğini doğruladı.
ABD yargı makamlarının adli talebi üzerine bu kararın verildiğini belirten yetkililer, Joly'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) uçağıyla dün ABD'ye gönderildiğini bildirdi.
Joly'nin, ABD vatandaşlarının kaçırılması, fidye, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanacağı değerlendiriliyor.
'400 MAWOZO' ADLI ÇETE KAÇIRMIŞTI
Misyonerlerin, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken "400 Mawozo" adıyla bilinen çete tarafından kaçırıldığı bildirilmişti. Haiti İnsan Hakları Araştırmaları Analizi Merkezinden (CARDH) 16 Aralık'ta yapılan açıklamada, çetenin elinde bulunan tüm rehinelerin özgürlüğüne kavuştuğu duyurulmuştu.
Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı, birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidyeler talep ettiği biliniyor. Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam 2020 yılında 234'tü.
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