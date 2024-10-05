Haiti’de kasabaya çete baskını: Ölü sayısı 70’e yükseldi

Yayınlanma: 05.10.2024 - 10:21

Güncelleme: 05.10.2024 - 10:21

Haiti’nin Artibonite bölgesine bağlı Pont-Sonde kasabasına silahlı ‘Gran Grif’ adlı çete tarafından perşembe günü baskın düzenlendi.

Baskında aralarında 3 bebek ve 10 kadının da bulunduğu 70 kişi hayatını kaybetti. BM’den yapılan açıklamada, polisle çatışmaya giren iki çete üyesi dahil olmak üzere 16 kişi ağır yaralandı.

BM İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Thameen Al-Kheetan açıklamasında, “Saldırılar sırasında çete üyelerinin en az 45 ev ve 34 aracı ateşe verdiği, çok sayıda sakinin kaçmasına neden olduğu bildirildi. Haiti'deki Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) Misyonu'na uluslararası mali ve lojistik desteğin artırılması çağrısında bulunuyoruz. Yetkililerin bu saldırıyla ilgili hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesi, sorumluları hesap vermeye çağırması ve kurbanlar ve aileleri için tazminat garantisi vermesi hayati önem taşımaktadır” dedi.

BM: 2023’TE 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

BM geçtiğimiz yıl paylaştığı raporunda, Haiti'deki suç gruplarının 2023'ün ilk yarısında 2 binden fazla kişiyi öldürdüğünü, 1000'den fazla kişiyi kaçırdığını ve halkı terörize etmek için cinsel istismarın kullanıldığını açıkladı.