Hakan Fidan: Vize kolaylığı için AB kurumlarıyla görüşüyoruz

Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:31

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:31

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile Ankara’da bir araya geldi. Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin hem stratejik hem de somut boyutunun görüşmelerde ele alındığını, Türkiye’nin AB üyeliğinden vazgeçmediğini, Bakanlık ve devlet olarak bu konuda çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirildiğini aktaran Fidan, “Türkiye’nin aday ülke statüsünü müzakere ettik. Biz her zaman için ülke olarak Türkiye-AB ilişkisini üzerine bir tuğla koyarak devam ettireceğiz. Türkiye’nin aday ülke statüsünü ve genişleme ile ilgili konuları görüştük. Prensipte mutabığız. Bunu planlayarak somut bir şekilde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerek. Bu konuda prensipte anlaştık” dedi.

'AMACIMIZ MÜZAKEREYİ BAŞLATMAK'

Türkiye-AB arasında vize serbestliğine gidilmesi konusunda eksik kısımlara dair çalışmaların yürütüldüğünü belirten Fidan, “Amacımız vize serbestisinde AB ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak. Son zamanlarda AB’de vize konularında ciddi sıkışma olmaya başlamıştı. Avrupalı meslektaşlarımızla bunu epeydir müzakere ediyoruz. Başta iş insanları ve öğrencilerimiz olmak üzere vize kolaylığının sağlanması için hem AB ülkeleriyle birebir konuşuyoruz hem de AB kurumlarıyla bu konuyu görüşüyoruz” ifadelerini kullandı. Fidan, Türkiye’nin AB için stratejik önemine dair, dünyanın bu döneminde güçlü ittifaklara ihtiyaç duyulduğunu ve bu noktada Türkiye’nin sadece AB için değil, parçası olacağı her bir ittifaka güç katacak bir aktör olduğunu söyledi.

AB-TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

AB Komiseri Oliver Varhelyi ise, Türkiye-AB arasındaki ekonomik ilişkilerin de ilerlemesi gerektiği vurgusunu yaparak bunun için de Türk iş insanı ve öğrencilerin daha kolay seyahat etmeleri gerektiğini dile getirdi. AB-Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 200 milyar Euro’nun üstüne çıktığını söyledi. Varhelyi, “Türkiye AB’nin 5. en büyük ticaret ortağı. Bunu daha da geliştirmek gerekiyor. Türkiye’ye daha fazla yatırımı da ele aldık. AB-Türkiye Yatırım Platformu kuruldu. Sadece kamu değil özel yatırımlar da teşvik ediliyor bu platformda. Bu yıl çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz. 2,4 milyar Euro’luk doğrudan yatırımı mobilize etmeyi amaçlıyoruz. Her iki taraf da birbirimize daha fazla ihtiyaç olduğumuzu kabul ediyoruz. Üst düzey diyaloglar tekrar başlayacak. Daha düzenli şekilde bir araya geleceğiz ve her şeyi daha hızlı ilerletebileceğiz” diye konuştu.

'26 ZORLUKTAN 15'İNİ ÇÖZDÜK'

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin de konuşan AB Komiseri, “Gümrük Birliği’nin işlevselliği açısından engel teşkil eden ticaret sorunlarını ele alıyoruz. Anlaşma içerisinde, 26 zorluk belirledik ve 15 tanesini çözmeyi başardık. Üzerinde çalıştığımız ikinci alan ise Gümrük Birliği anlaşmasının revizyonu. Bu anlamda da tüm mevcut seçeneklere bakıyoruz. Bu görüşmeleri de bir sonraki aşamaya taşımaya karar verdik. Hangi alanların revize edileceğine bakacağız. Tabii ki AB Komisyonu, AB Konseyi’nden yetki isteyecek. Umarım bu yıl itibari ile Gümrük Birliği güncellemesi gözden geçirilmesi konusu ele alınmaya başlayacak” dedi. Varhely, Türkiye'nin bir AB adayı olduğunu ancak Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin 'hukukun üstünlüğü alanındaki gerilemeler' nedeniyle askıya alındığını ancak ilerleme sağlamak için bu konuda reformlar yapılması gerektiğini söyledi.