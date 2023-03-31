Hakim cinayet davasında yapay zekaya başvurdu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:01

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 16:01

Hindistan'da saldırı ve cinayet suçlamalarının yapıldığı bir dosyaya bakan hakim, sanığın kefaletle serbest bırakılıp bırakılamayacağını yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye sordu.

Pencap ve Haryana Yüksek Mahkamesi hakimi Anoop Chitkara, 2020'de cinayet suçlamasıyla tutuklanan Jaswinder Singh'in duruşmasında yapay zekanın yardımına başvurdu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, GPT-4'e, "Vahşice saldırı suçunda kefalet üzerine içtihat nedir?" diyen soran hakim, yapay zekadan şu yanıtı aldı:

"Eğer saldırganlar vahşilik içerek bir şiddet suçu işlemişse, kaçma şüphesiyle birlikte toplum için tehlike arz ediyor olabilir. Bu tip davalarda, yargıç kefalet belirlemeye daha az meyillidir veya sanığın toplum için risk oluşturmaması ve mahkemelere katılması için çok yüksek bir miktarda kefalet belirleyebilir"

Ek olarak masumiyet karinesinin temel bir hukuk prensibi olduğunu hatırlatan yapay zeka, kefaletin genellikle hakim sanığın tehdit oluşturmadığına ikna olduğu zaman uygulandığını belirtti.

Hakim Chitkara, sanığın cinayet öncesinde vahşice hareket ettiğine kanaat getirerek kefalet talebini reddetti.

Chitkara daha sonra ChatGPT'yi zanlının suçlu olup olmadığını anlamak için değil, sadece kefalet talebiyle ilgili kullandığını vurguladı.

Dünyanın en eski ve iş yükü fazla olan hukuk sistemlerinden biri sahip olan Hindistan'da yapay zeka teknolojisinin bir mahkemede kullanılması "tarihi" olarak nitelendi.

Yaklaşık 6 milyon dosyanın yüksek mahkemelerin kararını beklediği Hindistan'da, son iki yılda dakika başına 23 yeni davanın açıldığı tahmin ediliyor.

Bazı uzmanlar ChatGPT'nin gelecekte mahkeme salonlarında çokça kullanılabileceğini düşünüyor.