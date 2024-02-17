Haksız yere 6 yıl hapis yattı: Tazminat ödenecek

ABD'nin Detroit eyaletinde mahkeme, cinayet ve yaralama suçlamasıyla haksız yere 6 yıl hapis yatan Alexandre Ansari'ye 10 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 14:47
Haksız yere 6 yıl hapis yattı: Tazminat ödenecek
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Davanın sonucuna ilişkin açıklamada bulunan avukat Wolf Mueller, bir polis memurunun cinayet ve yaralamayla ilgili kritik delilleri kararttığının ortaya çıkması üzerine mahkemenin 15 Şubat'ta müvekkili lehine karar aldığını belirtti.

Delillerin karartılmasını "korkunç" olarak niteleyen mahkeme, suçsuzluğu kanıtlanan Ansari'ye 6 yıl hapis yattıktan sonra 10 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

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Mahkemenin, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen cinayet zanlısının, ailesine zarar vermesinden endişe duyan polisin delilleri kararttığının tespit edilmesinin ardından bu kararı aldığı belirtildi.

Ansari, 15 yaşındaki "Ileana Cuevas" isimli kızın ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda suçlu bulunmuştu.

Detroit eyaletinde 2013'te müebbet hapse çarptırılan Ansari'nin 2019'da suçsuz olduğuna karar verilmişti.


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