ABD'li Senatör: ABD, Putin'i yenemez!

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD ile olan jeopolitik mücadeleyi kazandığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:02
ABD'li Senatör: ABD, Putin'i yenemez!
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FM Talk 1065 radyosunda yayınlanan ‘The Jeff Poor Show’ programına konuk olan ABD’li Senatör Tommy Tuberville, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile jeopolitik mücadeleyi kazandığını, Washington'un onu yenemeyeceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Tuberville, “Putin bu oyunun zirvesinde. Amerikan halkı artık Ukrayna'daki çatışmayı finanse edemez. Diplomatlara ihtiyacımız var, bu dünyayı daha güvenli bir yer haline getiren anlaşmalar yapacak insanlara ihtiyacımız var” dedi.

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ABD’nin bu mücadelede Rusya'yı yenemeyeceğini, ihtilafın çözümü için bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini belirten Tuberville, “Donald Trump bunu birkaç hafta içinde yapardı” diye konuştu.

Trump daha önce ABD başkanı olsaydı Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde bitireceğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Kiev yetkililerinin, Trump formülü de dahil olmak üzere, çatışmanın barışçıl çözümüne hazır olduğundan şüphe ettiğini ifade etmişti.


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