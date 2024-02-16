Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki: 'Oğlum sen kimsin?'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:40

Güncelleme: 16.02.2024 - 15:40

Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Hami Mandıralı, Abdülkadir Ömür'e tepki gösterdi.

Karadeniz Gazetesi'nin youtube kanalına konuşan Mandıralı, Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a "Ben o takıma da gitmem bir daha da bu formayı giymem" dediği şeklinde duyum aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Giymem dediği forma bordo mavi Trabzonspor forması. Bu gücü nereden buluyorlar ben anlamıyorum. Trabzonspor gibi bir takımda oynayan, Trabzonspor forması giyen Trabzon'un öz çocukları bunu nasıl söyleyebiliyor. Ben söyleyemedim, benim arkadaşlarım söyleyemedi. Nerden buluyorlar bu gücü de bu lafları söylebiliyorlar. Ben hayretler içerisinde kaldım ve çok üzüldüm. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Minibüsle geldiğin tesislere şimdi en lüks otomobille geliyorsun. Sokakta yürürken bulduğun parayla bunu almadın. Trabzonspor'da oynadığın için bu parayı ve arabayı aldın. Bu yüzden en güzel evde oturuyorsun, en güzel kıyafetleri giyiyorsun. Bunu unutmayacaksın. Bunu unutan insanı sen de unutacaksın."

"OĞLUM SEN KİMSİN?"

Trabzonspor formasını giyebilmek için çok acılar çektiğini belirten Hami Mandıralı, "Ben bu takım için, bu forma için 11 defa narkoz yedim, ameliyat oldum. O kadar kolay değil. Ben o formayı giymek için bedeller ödedim. Trabzonspor bana bir kimlik verdiği için bana yaşama sevinci, huzur verdiği için ben o formaya aşığım. Ben o kimlikle yaşıyorum. Trabzonsporlu Hami olarak yaşıyorum, saygı görüyorum. Niye, o anlı şanlı formaya hizmet ettiğim için. Aslolan her zaman Trabzonspor'dur. Bunu genç kardeşlerimiz unutmamalı. Vazgeçilmeyecek oyuncu yoktur. Ben 300 küsür gol attım, çok küfür ve hakaret yedim. Ama ben asla taraftarıma, camiama sırt çevirmedim. Savaştım, mücadele ettim. Sana bir maç bağırmışlar diye 'Ben bu formayı bir daha giymem' diyorsun. Oğlum sen kimsin? Geldiğin yerin unutma. Nankörlük yapmayın. Trabzonspor çok büyük bir marka bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Abdülkadir Ömür, 19 Ocak'ta Umut Bozok ile birlikte kardo dışı bırakılmıştı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı idman yapmaları yönünde karar aldığı belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

HULL CİTY'E TRANSFER OLDU

Kadro dışı bırakıldıktan sonra bordo mavili takımdan ayrılmak için harekete geçen 24 yaşındaki milli futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sabihi olduğu, Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Hull City'e transfer oldu.