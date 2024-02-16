Son dakika... Eski ABD Başkanı Trump'a emlak dolandırıcılığı davasında dev ceza

Son dakika haberi... Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 23:44
Son dakika... Eski ABD Başkanı Trump'a emlak dolandırıcılığı davasında dev ceza
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 'servetini şişiren mali tablolarla bankaları ve ticari partnerlerini kandırmaya yönelik düzenli dolandırıcılık' suçundan suçlu bulundu.

New York mahkemesi eski başkana 354,9 milyon dolar ceza verirken, Trump'ın ve oğlunun 3 yıl boyunca New York'ta bulunan herhangi bir şirkette yönetici olması da yasaklandı. Trump 3 yıl boyunca New York'taki bankalardan kredi de alamayacak.

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ŞİRKETLERİNE BAĞIMSIZ DİREKTÖR ATANACAK

Mahkeme, Trump'ın şirketlerinin feshedilmesi kararını ise bozdu. Karara göre Trump şirketlerine 3 yıl boyunca bağımsız bir direktör atamalı.

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan davada Trump ve aile şirketleri, bankacıları daha iyi kredi koşulları sunmaları konusunda kandırmak amacıyla on yıl boyunca net servetini yılda 3,6 milyar dolar fazla göstermekle suçlanıyordu.

Trump'ın emlak imparatorluğunu zora sokan bu dava, kararın Trump tarafından temyize götürülmesiyle sürecek.

Donald Trump suçlamaları reddederken davayı 'siyasi bir kan davası' olarak nitelendiriyor. Trump dava için daha önce de "düzmece" ifadesini kullanmış ve medyaya "Bilmenizi isterim ki mali bilançolarım muhteşemdir" diye seslenmişti.


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