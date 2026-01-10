Halep Havalimanı’nda uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı

Suriye’de geçici hükümete bağlı Sivil Havacılık Otoritesi, Halep kentindeki çatışmaların ardından, Halep Uluslararası Havalimanı’ndaki hava trafiğinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Suriye Arap Haber Ajansına (SANA) göre yetkililerin yaptığı açıklamada, “Mevcut gelişmeler ışığında yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak, operasyonel süreçlerin emniyetini garanti altına almak amacıyla Halep Uluslararası Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar hava trafiğine kapalı olacaktır” denildi.

"İHTİYATİ VE GEÇİCİ BİR TEDBİR"

Kararın, ‘ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yürütülen teknik ve güvenlik değerlendirmeleri tamamlanıncaya kadar uygulanacak ihtiyati ve geçici bir tedbir olduğu’ belirtildi.

Açıklamada, hava trafiğinin yeniden başlatılmasına ilişkin karar alındığında güncellemelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilerek, yolcuların uçuş bilgilerini ilgili hava yolu şirketlerinden takip etmeleri istendi.