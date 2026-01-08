Halep’te gerilim tırmanıyor: Sokağa çıkma yasağı ve operasyon kararı

HTŞ kontrolündeki Suriye hükümetinin güvenlik güçlerine bağlı Harekat Dairesi, Halep kentindeki Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde, terör örgütü YPG/SDG’ye ait mevzilere yönelik nokta atışı operasyonlar başlatılacağını duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlar saat 13.30 itibarıyla başlayacak.

Devlet ajansı SANA’nın aktardığına göre, Harekat Dairesi aynı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. Yasak, saat 13.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

Açıklamada, sivillerin güvenliği gerekçesiyle bölgedeki tüm YPG/SDG noktalarından uzak durulması çağrısı yapıldı.

Harekat Dairesi, alınan kararların sivillerin can güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını vurguladı.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.

İNSANİ KORİDORLAR YENİDEN AÇILDI

Söz konusu açıklama, Halep Valiliği’nin daha önce duyurduğu insani geçiş kararlarının ardından geldi. Valilik, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden sivillerin güvenli bölgelere çıkabilmesi için iki insani koridorun yeniden açıldığını bildirmişti.

SANA’nın Halep Valiliği’ne dayandırdığı haberde, YPG/SDG’nin çarşamba günü çok sayıda sivilin mahallelerden çıkışını engellediği ve sivilleri “canlı kalkan” olarak kullanmaya çalıştığını belirtti.

Valilik, orduyla yapılan koordinasyon sonucu, bölgede yaşayanların yakından bildiği Avarız Geçidi ile Zuhur Caddesi Geçidinin, sivillerin çıkışı için saat 10.00–13.00 arasında açık tutulduğunu duyurdu.

Yetkililer, sivillerin güvenli biçimde Halep içindeki emniyetli bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.