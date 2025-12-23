Halep'te SDG ve HTŞ birbirine girmişti: Sivil ölümlü çatışmalarda ateşkes duyuruldu

Suriye'de, SDG/YPG ile Şam yönetimindeki HTŞ’ye bağlı güçler Halep ilinde meydana gelen silahlı çatışmaların sona erdiği duyuruldu. Taraflar arasındaki çatışmaların durmasının ardından ateşkes ilan edildi. Ölü ve yaralıların olduğu çatışma kapsamında iki taraf da birbirini suçlamıştı.

HTŞ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Geçici Şam yönetiminde bağlı Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "SDG/YPG hedefleri etkisiz hale getirildikten sonra örgüte verilen karşılığın durdurulduğu" belirtildi.

SALDIRILARIN DURDURULMASI TALİMATI

Açıklamada, "Genel Kurmay Başkanlığı, SDG hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu hedeflerin vurulmasının durdurulması yönünde talimat verdi ve çatışma alanının sivillerden uzak tutulacak şekilde daraltılmasını sağladı" denildi.

SDG/YPG’DEN AÇIKLAMA

Örgütün SDG adını taşıyan sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda "Suriye güvenlik güçlerine saldırının durdurulduğu" bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU

Çatışmalar, Şam yönetimine göre SDG/YPG'nin Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere akşam saatlerinde topçu ve havan atışları düzenlemesiyle başladı, SDG/YPG’de benzer şekilde ilk saldırılardan HTŞ yönetimini sorumlu tuttu.

Bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı. Ayrıca SDG/YPG’nin, Halep'in Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarındaki HTŞ askeri noktalarına düzenlediği saldırıda bir militan ile iki sivil savunma personeli yaralanmıştı.

HTŞ, daha önce yaptığı açıklamada, sadece ateş kaynaklarına karşılık vermekle yetindiklerini ve kontrol hatlarını değiştirme girişiminde bulunmadıklarını belirtmişti.