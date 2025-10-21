Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6’ncı cumhurbaşkanı seçilen ve dün Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Tufan Erhürman, Türkiye ile ilişkiler konusunda halka güvence verdi.

Kıbrıs sorununa bulunacak çözümde Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçilmeyeceğini belirten Erhürman seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada, dış politikaya ilişkin sorumlulukların Türkiye ile yakın istişare içinde yürütüleceğini söyledi.

Seçim öncesinde Türkiye’deki bazı siyasiler ve yayın organlarının aleyhte yürüttüğü kampanyaya tepkisiz kalarak gerilimden uzak duran Erhürman, tarafsızların yanı sıra bir önceki seçimde Ersin Tatar’a oy verenlerin de desteğini aldı.

ERHÜRMAN’IN İLK ÜÇ AYI

Hükümet ortağı üç partinin desteğine karşın Ersin Tatar’ın yüzde 35.81, Tufan Erhürman’ın ise yüzde 62.76 oranında oy alması, erken genel seçim tartışmalarına da zemin yarattı. Koalisyon ortağı Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin, 2027’de yapılması öngörülen genel seçimleri 2026’nın ilk aylarında gerçekleştirme eğiliminde olduğu belirtildi.

Cuma günü mecliste yemin ederek resmen görevine başlayacak olan Tufan Erhürman’ın önünde şu an için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin gözetiminde kasım ayında yapılacak olan garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konferansı, AİHM’nin aralık ayında kuzeydeki Rum mülklerinin Türkleşmesi amacıyla kurulan fakat etkin bir şekilde çalıştırılmayan taşınmaz mal komisyonuyla ilgili kararının olumlu çıkması yönünde acil kararların alınması ve Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişleri rahatlatmak amacıyla yeni sınır kapılarının açılması olmak üzere üç önemli konu bulunuyor.

ÖRGÜTLENMEYE GİDİLECEK

Erhürman’ın öncelikleri arasında ayrıca ilk 100 gün içinde, “Birlikte yönetim, Mülkiyet, Serbest dolaşım, İhracat ve turizm, AB yurttaşlığı, Kıbrıs Türk sporunun uluslararası alana açılması, Avrupa ile ilişkiler masası, Teknik komitelerin koordinasyonu, Kamu diplomasisi, Müzakere hazırlık, Kamu yönetimini izleme ve yurttaş şikâyetlerini değerlendirme, Anayasayı koruma, yasama çalışmalarını izleme ve değerlendirme, Güvenlik, Eğitim, Toplumsal birlik ve bütünlük” birimlerinin kurulması da yer alıyor.