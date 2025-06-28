Halüsinasyon gören genç uçurumdan yuvarlandı... Son sözleri ne oldu?

Babası Ryan ile birlikte Kaliforniya’daki Mount Whitney’e tırmanan Zane Wach, zirveye ulaştıktan sonra yüksek irtifaya bağlı çeşitli komplikasyonlar sergilemeye başladı.

SFGate’e konuşan baba, oğlunun ilk başta "kardan adamlar ve Kurbağa Kermit" gibi şeyler gördüğünü, ancak inişe geçtiklerinde bir süreliğine kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Fakat yaklaşık bir saat sonra Zane, yeniden halüsinasyonlar görmeye başladı. Babası bu durumu şöyle anlattı:

“Zihinsel olarak değişmiş bir durumdaydı ve nedenini hâlâ bilmiyoruz. Benim en iyi tahminim: aşırı yorgunluk, uykusuzluk, biraz susuz kalma ve yüksek irtifadan kaynaklı etkilerin bir birleşimi... Ancak özünde, içinde bulunduğu gerçekliği sorgulamaya başlamıştı...”





"UÇURUMUN KIYISINA DOĞRU İLERLEDİ..."

Baba Ryan'a göre Zane, bir noktada artık dağın tepesinde değil, arabada olduklarını düşünmeye başladı. Babasına sürekli “Bu gerçek değil” diyordu. Hatta bazen halüsinasyon görüp görmediğini bile ayırt edemiyordu.

O esnada, çevredeki başka yürüyüşçüler de çocuğun durumundan endişelenerek arama-kurtarma ekipleriyle iletişime geçti. Zane ise bu sırada uçurum kıyısına doğru ilerledi.

Baba Ryan, oğlunu birkaç kez durdurmayı başardı. Zane ise "Araba o tarafta" ya da "Yemeğe gidiyordum" gibi şeyler söylüyordu.

36 METRE YÜKSEKLİKTEN YUVARLANDI

Baba Ryan o anları şöyle anlattı:

“Hem korkmuştum hem de çaresizdim. Gözyaşlarımı silerken bir anda Zane yine uçuruma doğru yürümeye başladı… Bu sefer ona ulaşamadım. Gözlerimin önünde uçurumun kıyısına doğru ilerledi ve birden düştü.”





Yaklaşık 36 metre yükseklikten düşen çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki yürüyüşçüler yaptı. Arama-kurtarma helikopteri yaklaşık altı saat sonra olay yerine ulaşabildi.

AĞIR YARALI, ANCAK YAŞIYOR!

Hastaneye kaldırılan Zane, yapay komaya alındı. Ayak bileği, parmakları ve leğen kemiğinde kırıklar oluşmuştu, ayrıca ciddi de bir kafa travması geçirmişti. Doktorlar, yaşadığı kazaya rağmen hayatta kalmasını, “adeta bir mucize” olarak yorumladı.

Ailesi, hastane masraflarını karşılamak için bir GoFundMe kampanyası başlattı. Zane’in tamamen iyileşmesi umut ediliyor.