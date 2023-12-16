Hamamböceğini öldürmeye çalışırken evi patlattı

54 yaşındaki Japon adam, bir hamamböceğini öldürmeye çalışırken yanlışlıkla dairesinde patlamaya neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:36
Hamamböceğini öldürmeye çalışırken evi patlattı
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Adamın 10 Aralık'ta haşereyi öldürmek için fazla miktarda böcek ilacı kullandığı ve bunun da Hiroşima'nın yaklaşık 370 km güneybatısındaki Kyushu adasında bulunan Kumamoto'daki dairesinde gece yarısı patlamaya yol açtığı bildirildi.

Mainichi'nin haberine göre polis, apartman sakininin hafif yaralandığını ve Japon ısıtma masası kotatsu'nun yanında yanık izleri tespit ettiğini bildirdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, kimliği açıklanmayan adam, kentin Chuo bölgesindeki dairesinde bir hamamböceği gördü ve haşereyi öldürmek için fazla miktarda böcek ilacı sıktı.

Kumamoto prefektörlük polisi, bir süre sonra dairenin havaya uçtuğunu söyledi.

Alevler o kadar devasaydı ki bir balkon penceresi patladı.

Japonya Ulusal Tüketici İşleri Merkezi, elektrik prizlerinin yakınına böcek ilacı sıkılmasıyla bağlantılı benzer patlamalarla ilgili birkaç rapor aldı.

Straits Times'a göre, çeşitli haşere temizleme şirketleri tarafından bildirildiği üzere, elektrik prizlerinin yakınına böcek ilacı sıkmak hasara yol açabilir ve yaralanma riski oluşturabilir.


hamamböceği

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