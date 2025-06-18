Hamaney'den, ABD ve İsrail'e rest: Asla uzlaşmayacağız

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı son açıklamada İsrail'e karşı sert ifadeler kullandı.

Hamaney, İsrail’i “terörist Siyonist yapı” olarak tanımlayarak, bu varlığa karşı sadece güçle karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.

Hamaney, “Terörist Siyonist varlıkla güçlü biçimde hesaplaşılmalı. Onlarla asla uzlaşmayacağız” dedi.





Hamaney, geçtiğimiz saatlerde yaptığı dini ve sembolik göndermeler içeren mesajında da, savaşın başladığını ilan edercesine sert ifadeler kullandı:

“Asil Haydar’ın adıyla savaş başlar. Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor. Allahu Ekber.”