Hamaney’den ABD’ye savaş uyarısı: Başka cepheler açılacak

19.05.2026 09:49:00
İran lideri Mücteba Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik yeni savaş tehdidine ilişkin, “Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak” dedi.
İran lideri Mücteba Hamaney'in resmi Telegram hesabından, olası bir savaşa ilişkin mesajı yayımlandı.

Mesajda, “Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır” İfadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" belirtmişti.

Netanyahu ile Trump İran'ı görüştü: "Her senaryoya hazırlıklıyız" Benjamin Netanyahu ile Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde İran'ın ele alındığı bildirildi. Görüşmenin, İsrail'de yapılacak kritik güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Trump duyurdu: IŞİD'in ikinci ismi öldürüldü ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Nijerya güçlerinin ortak operasyonuyla, terör örgütü IŞİD'in dünya genelindeki ikinci ismi olduğunu öne sürdüğü Abu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü açıkladı. Trump, operasyonun Nijerya'da düzenlendiğini belirtirken, "Küresel IŞİD faaliyetleri ciddi şekilde zayıfladı" ifadelerini kullandı.
Trump'tan İran'a açık tehdit: Her şeyi iki günde yok edebiliriz ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın direncini hafife almadığını, ancak isterse İran'ın altyapısını "iki günde yok edebileceklerini" iddia etti.