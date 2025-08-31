Hamaney’den Çin’e çağrı: Stratejik işbirliği anlaşması uygulanmalı

Hamaney'in ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Çince ve Farsça paylaşılan mesajda, "Asya'nın her iki yakasında kadim bir medeniyet geçmişine sahip İran ve Çin, bölgesel ve küresel sahnede değişim yaratma gücüne sahiptir" ifadelerine yer verildi.

İran ile Çin arasında Mart 2021'de imzalanan uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına işaret eden Hamaney, "İran ile stratejik anlaşmanın tüm boyutlarıyla uygulanması bunun önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin kentine gitti.

Tahran ve Pekin yönetimleri, İran'ın, Çin'in başlattığı "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine katılımını öngören 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması'na varmıştı.

İlk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2016'daki Tahran ziyaretinde gündeme gelen ve 25 yılı içeren stratejik anlaşma, 27 Mart 2021'de dönemin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından imzalanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilendirme metninde, anlaşmanın "ekonomi, güvenlik, teknoloji ve enerji" başta olmak üzere birçok alanı kapsadığı belirtilmişti.