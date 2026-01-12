Hamaney’den karikatürlü gönderme: Trump’ı firavuna benzetti

İran’da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği kanlı protestoların ardından, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in resmi sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.

X’te yayımlanan paylaşımda, Trump çökmekte olan bir Mısır firavunu lahdi (sarkofaj) olarak tasvir edildi. Lahdin üzerinde ABD bayrağı ve ABD’nin Büyük Mührü yer alırken, görselde tabutun çatladığı ve yıkıldığı görüldü. Karikatürde “Firavun gibi” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan metinde, Antik Mısır firavunları ve Tevrat’ta geçen Nemrut gibi tarihsel figürlere atıf yapılarak, “Zulüm ve kibirle yönetilen iktidarların en güçlü olduklarını sandıkları anda yıkıldıkları” vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İran’ın Pehlevi Hanedanı’nın ilk ve son şahları olan Reza Han ve Muhammed Rıza Pehlevi de örnek gösterildi.

Hamaney’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Dünyayı yargılayan bu kibirli kişi şunu bilmelidir ki, Firavun, Nemrut, Reza Han, Muhammed Rıza ve benzerleri gibi zalimler, kibirlerinin zirvesindeyken devrildiler. O da devrilecek.”

Paylaşım, İran genelinde haftalardır süren ve rejime yönelik en ciddi meydan okumalar arasında gösterilen protestoların gölgesinde geldi.

İran yönetimi, protestolarda yaşanan ölümlerden ABD ve İsrail’i sorumlu tutarken, Washington ise Tahran’a yönelik askeri ve ekonomik seçeneklerin masada olduğunu açıklamıştı.