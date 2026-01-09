Hamaney'den protestolarla ilgili ilk açıklama: 'Ajanlara izin vermeyeceğiz!'

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, konuya ilişkin konuşmasında, “Trump kendi ülkesindeki sorunlara baksın” derken, kamu malına zarar veren grupların, dış güçleri memnun etmeye çalıştığını savundu ve “Ajanlara müsamaha gösterilmeyecek” mesajı verdi.
İran’da son günlerde artan protestolara ilişkin konuşan 86 yaşındaki dini lider, ABD Başkanı Donald Trump’a sert sözlerle yüklendi. Hamaney, “Trump kendi ülkesindeki sorunlara odaklasın” ifadelerini kullandı.
"AJANLARA GEÇİT YOK"
Hamaney, konuşmasının devamında, protestolar sırasında kamu malına zarar verildiğini belirterek, bu eylemlerin ABD’yi memnun etmeyi amaçlayan gruplarca yapıldığını iddia etti. İran lideri, söz konusu eylemleri 'isyancı' olarak nitelendirdi.
Hamaney, İran'da faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü ajanlar hakkında da konuştu. “Ülkedeki ajanlara müsamaha göstermeyeceğiz” diyen Hamaney, güvenlik politikalarında sertleşme sinyali verdi.
İran, iki haftadır giderek sertleşen protesto gösterilerine sahne oluyor.