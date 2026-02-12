'Hamaney’e ölüm' sloganı krize dönüştü: 'Dil sürçmesi' görevden aldırdı

İran’da 47. İslam Devrimi yıl dönümü etkinlikleri sırasında yaşanan bir “dil sürçmesi” medya krizi yarattı.

Sistan-Belucistan eyaletinde düzenlenen resmi mitingi canlı aktaran bir muhabirin, sloganları tekrar ederken “Hamaney’e ölüm” ifadesini kullanması üzerine bir eyalet televizyonu yöneticisi görevden alındı.

Devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, “eyalet kanalında meydana gelen hata” nedeniyle yayın sorumlusunun görevden alındığı bildirildi.

Yayın operatörü ve yayın denetçisinin açığa alındığı, sorumlu görülen diğer personelin ise disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Kararın, “mesleki disiplinin korunması ve medyanın itibarının güvence altına alınması” amacıyla alındığı ifade edildi.

Canlı yayında kalabalığın sloganlarını aktaran muhabir Musab Rasoulizad, “Allahu Ekber” ifadesinin ardından “Marg bar Khamenei” (Hamaney’e ölüm) dedi.

Oysa hükümet organizasyonlu mitinglerde genellikle “Amerika’ya ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganları atılıyor.

Rasoulizad daha sonra yayımlanan bir videoda söz konusu ifadeyi “dil sürçmesi ve büyük bir hata” olarak nitelendirerek özür diledi.

Olay, ülkede Aralık sonunda hayat pahalılığı nedeniyle başlayan ve geçen ay zirveye ulaşan hükümet karşıtı protestoların ardından yaşandı.

Tahran yönetimi, protestolarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar can kaybının çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor.