Hamaney’e yönelik saldırının perde arkası: İsrail’den ‘Şabat’ aldatmacası

İsrail kaynaklarına göre saldırı, “Operation Epic Fury” adı verilen bir operasyon kapsamında gerçekleştirildi. Haberlere göre İsrail, yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip “Blue Sparrow” balistik füzesini kullandı.

Füzenin atmosferin dışına kadar çıktıktan sonra hedefe yüksek hızla geri dönerek infilak ettiği ve saldırının etkisinin son derece güçlü olduğu belirtildi. İsrail kaynakları, patlamanın ardından oluşan bazı enkaz parçalarının Irak’ın batısında bulunduğunu ileri sürdü.

BBC’ye konuşan bir İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkilisi, saldırı öncesinde kasıtlı olarak ordunun hafta sonu için faaliyetlerini durdurduğu izlenimi verildiğini söyledi.

Yetkili, kamuoyuna servis edilen fotoğraflar ve bilgilerle üst düzey komutanların Şabat yemeği için evlerine gittiği görüntüsünün oluşturulduğunu belirtti.

Ancak haberlere göre komutanlar kısa süre sonra gizlice karargâha geri dönerek saldırı hazırlıklarını sürdürdü.

OPERASYON SAATLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

New York Times’a konuşan kaynaklar, saldırının başlangıçta gece saatlerinde planlandığını ancak daha sonra Tahran’daki üst düzey yetkililerin cumartesi sabahı yaptığı bir toplantıyı hedef almak için zamanlamanın değiştirildiğini söyledi.

İsrail istihbaratının, Tahran’ın merkezindeki Pasteur Caddesi’nde bulunan Hamaney’in yerleşkesinde görev yapan korumaların hareketlerini uzun süredir takip ettiği ifade edildi.

Haberlere göre İsrail istihbarat servisi Mossad, yerleşke çevresindeki güvenlik personelinin programına ve hareketlerine erişim sağladı.

Bölgedeki bir güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerin hedefin doğrulanmasında kritik rol oynadığı aktarıldı.

Toplanan tüm bilgiler Tel Aviv’deki komuta merkezine iletilerek saldırı için en uygun zamanın belirlenmesine yardımcı oldu.

F-15 UÇAKLARI VE ONLARCA FÜZE

İddialara göre, İsrail’e ait F-15 savaş uçakları ve diğer hava unsurları, İran saatiyle sabah 07.30 civarında operasyon için havalandı. Yaklaşık iki saat sonra hedef bölgeye 30 füze fırlatıldığı ve bunların arasında Blue Sparrow füzelerinin de bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun saldırı sırasında Hamaney’in yerleşkesi çevresindeki yaklaşık bir düzine cep telefonu baz istasyonunu devre dışı bıraktığı da öne sürüldü. Bunun amacının güvenlik güçlerinin herhangi bir uyarı almasını engellemek olduğu belirtildi.

İsrail kaynakları, saldırıda İran yönetiminden 40’tan fazla üst düzey ismin öldüğünü ileri sürdü.

İsrail ordusundan bir yetkili, operasyonun arkasındaki gerekçenin İran’ın nükleer programının giderek daha derin yer altı tesislerine taşınması ve balistik füze üretiminin hızla artması olduğunu söyledi.