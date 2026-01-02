Hamaney’in danışmanından Trump’a sert uyarı: Güvenliğimize uzanan her el kesilir

Şemhani, cuma günü X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “İran halkı, Amerikan ‘kurtarma’ tecrübesini Irak’tan Afganistan’a, Gazze’ye kadar çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı. Şemhani, “İran’ın güvenliğine uydurma gerekçelerle müdahale eden ya da yaklaşan her el, ulaşmadan önce kesilir; bu da caydırıcı ve ağır bir karşılıkla olur” tehdidinde bulundu.

Şemhani ayrıca, “İran’ın ulusal güvenliği kırmızı çizgidir; maceracı paylaşımlara malzeme edilemez” diyerek Trump’ın aynı gün Truth Social’da yaptığı paylaşıma atıfta bulundu.

Bu açıklamalar, Trump ile İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani arasında, İran’daki ekonomik koşullar nedeniyle patlak veren protestolar hakkında karşılıklı tehditlerin artmasının ardından geldi.

Trump, Truth Social’daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İran makamları barışçıl göstericileri öldürür ya da onlara şiddet uygularsa, ABD onları kurtarmak için müdahale eder” demiş, ayrıntı vermemişti. Laricani ise kısa süre sonra yanıt vererek İsrail ve ABD’nin protestoları körüklediğini öne sürdü; bölgedeki ABD askerlerini de tehdit ederek, “Bu macerayı Trump başlattı; Amerikalılar askerlerini korumalı.

PROTESTOLAR BÜYÜYOR

İranlı yetkililer, perşembe günü başkent Tahran’da “kamu düzenini bozmak” suçlamasıyla 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tesnim’e göre, yaklaşık beş gün önce başlayan protestolar ülke geneline yayıldı; Loristan eyaletindeki Azna, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki Lordegan ile İsfahan eyaletindeki Fuladşehr’de gösteriler düzenlendi.

Yetkililer, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani, sendika ve esnaf temsilcileriyle doğrudan diyalog kurulacağını duyurdu ancak ayrıntı paylaşmadı. Bugün de Sistan ve Belucistan eyaletinin merkezi Zahedan’da protestocular “Diktatöre ölüm” sloganlarıyla sokaklara çıktı.

Bu protestolar, Mahsa Amini’nin 2022’de gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında düzenlenen gösterilerden bu yana en geniş çaplı eylemler olarak değerlendiriliyor.

İRAN EKONOMİSİ

İran ekonomisi, Batı yaptırımlarının baskısı altında bulunuyor. 2025’te İran riyali dolar karşısında yaklaşık yarı yarıya değer kaybetti; Aralık ayında enflasyon yüzde 42,5 olarak kaydedildi.