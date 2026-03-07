İsrail’den çarpıcı iddia: Hamaney’in oğlu saldırıda yaralandı

İsrailli güvenlik yetkilileri, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in bu hafta düzenlenen bir hava saldırısında hedef alındığını ve yaralanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Times Of Israel'in aktardığına göre, İsrail tarafı Mücteba Hamaney'in saldırıdan sağ kurtulduğuna, ancak yaralandığına inanıyor.

Mücteba Hamaney, İran’da babasının ardından ülkenin yeni dini lideri olabilecek en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

ABD merkezli New York Times, İran’daki üst düzey din adamlarının yeni lideri belirlemek için çalışmalar yürüttüğünü ve kararın kısa süre içinde açıklanabileceğini yazdı.

Öte yandan muhalif medya kuruluşu Iran International, Uzmanlar Meclisi’nin Mücteba Hamaney’i halef olarak seçtiğini öne sürdü. Haberde bu bilginin “bilgili kaynaklara” dayandırıldığı belirtildi.

New York Times’a konuşan İranlı yetkililer ise bazı din adamlarının Mücteba Hamaney’in lider ilan edilmesi konusunda çekinceleri olduğunu aktardı.

Bu çekincelerin başında, böyle bir kararın Mücteba Hamaney’i ABD ve İsrail için daha açık bir hedef haline getirebileceği endişesi geliyor.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

56 yaşındaki Mücteba Hamaney, İran yönetim sisteminde uzun süredir perde arkasında etkili olduğu öne sürülen ancak kamuoyunda sınırlı görünürlüğe sahip bir isim olarak biliniyor.

1969’da Meşhed’de doğan Mücteba Hamaney, 1979 İslam Devrimi sonrası Tahran’da eğitim aldı ve ardından Tahran ile Kum kentlerinde dini öğrenim gördü.

Mücteba Hamaney’in, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile yakın ilişkileri bulunduğu ve İran-Irak Savaşı sırasında görev aldığı belirtiliyor.

ABD yönetimi, 2019 yılında yayımlanan bir kararname kapsamında Mücteba Hamaney’i yaptırım listesine almış, dini liderin bazı yetkilerini fiilen devraldığı iddiasını gündeme getirmişti.

İran Anayasası, dini liderin üst düzey dini otoriteye sahip bir din adamı olmasını şart koşuyor.

Mücteba Hamaney’in henüz “Ayetullah” seviyesinde olmaması ve İran’daki yönetim sisteminin monarşiye karşı kurulmuş olması, baba-oğul geçişini tartışmalı hale getiriyor.