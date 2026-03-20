Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hamaney: Türkiye ve Umman’a yönelik saldırılar “sahte bayrak” girişimi

20.03.2026 18:33:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İran dini lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman’ı hedef alan saldırıların İran ya da “direniş cephesi” ile bağlantılı olmadığını savunarak, bunun İsrail’in bölge ülkeleri arasında ayrılık yaratma amacı taşıyan bir “sahte bayrak” operasyonu olduğunu öne sürdü.

Hamaney, söz konusu saldırıların İran Silahlı Kuvvetleri ya da “direniş cephesi” olarak tanımlanan gruplarla hiçbir bağlantısının bulunmadığını ifade etti. Hamaney, "Bizimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Umman’a yönelik saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır. Bu, Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir. Benzer durumlar başka ülkelerde de yaşanabilir" dedi.

İlgili Konular: #İran #Hamaney