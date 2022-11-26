Hamaney'den ABD ile müzakereye ret: Sorunları çözemez

26 Kasım 2022 Cumartesi, 13:08

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Hamaney, Batılı ülkelerin Orta Doğu'ya özel önem verdiğini belirterek, "Batı dünyasının sanayi çarklarının hareketi, bölgemizdeki petrole bağlıdır. Bu nedenle işgalci siyonist rejimi (İsrail'i) bölgede savaşmak ve işgal etmek için kendilerine üs olarak oluşturdular" dedi.

Mehr'in aktardığına göre Hamaney, ABD'nin İran'a darbe indirmek için "çok para ve zaman" harcadığını, ancak "başarısız" olduğunu aktardı.

ABD'nin İran'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunan Hamaney, "ABD nükleer endüstriyel faaliyetlerimiz azaltmamız durumunda yaptırımları kaldıracaklarını söylediler, fakt bunu yapmadılar. Müzakere, ABD ile sorunumuzu çözmeyecek çünkü onlar sürekli fidye istiyor" diye konuştu.

Hamaney, İran'ın düşmanlarının yalan haberler yayınlayarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirterek, "Ülke yetkilileri, vatanın her yerine özen göstermelidir. Düşmanın ne yapmak istediğine dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.