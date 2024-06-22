Hamaney'den cumhurbaşkanı adaylarına çağrı: Sert polemikler yaşanmıştı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylardan, "düşmanları memnun edecek yorumlar yapmaktan kaçınmalarını" istedi.

AA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:18
Hamaney'den cumhurbaşkanı adaylarına çağrı: Sert polemikler yaşanmıştı
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrimin ilk yıllarında İran Başyargıcı olarak görev yapan Ayetullah Muhammed Beheşti'nin ölüm yılı nedeniyle yargı yetkililerini kabul ettiği toplantıda konuştu.

Ülkede 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adayların devlet televizyonunda yaptıkları münazaraların faydalı olduğunu söyleyen Hamaney, "Benim tavsiyem, adayların televizyonda yaptıkları bu tartışmalar ya da kamuoyu önünde yaptıkları açıklamalar, düşmanları sevindirmemelidir" dedi.

Hamaney, "Düşmanca sözler söylemeyin. Bu önemli bir nokta. Bazen ülkeyi, milleti, nizamı düşmanlaştıracak sözler ortaya atılabilir ve bu caiz değildir. Söylenen sözler vatan düşmanını, millet düşmanını, sistem düşmanını memnun etmeyen sözler olmalıdır" diye konuştu.

İran'da cumhurbaşkanı adayları arasında devlet televizyonunda canlı yayınlanan münazaralar yapılıyor. Üçüncüsü dün yayınlanan münazaralarda bazı adaylar dünya ile etkileşim eksikliği, ayrımcılık, internet yasakları ve zorunlu başörtüsü uygulamasını eleştirmişti.

Münazaralarda özellikle muhafazakar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, reformistlerin tek adayı Mesud Pezeşkiyan ve Mustafa Purmuhammedi ile sert polemiklere girmişti.


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