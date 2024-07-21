Hamaney'den Pezeşkiyan'a destek çağrısı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:11

Güncelleme: 21.07.2024 - 15:11

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve mevcut milletvekillerini kabul ettiği toplantıda konuştu.

Konuşmasında Meclis'in Pezeşkiyan'ın kuracağı hükümete destek vermesini isteyen Hamaney, "Benim güçlü tavsiyem, Meclis'in yeni hükümetle yapıcı etkileşim içinde olmasıdır. Cumhurbaşkanının ülkeye karşı görevlerini yerine getirmesine herkes yardımcı olmalıdır. Cumhurbaşkanı'nın ve yeni hükümetin başarısı hepimizin başarısıdır" dedi.

Ulusal meselelerde tek ses olunması gerektiğini belirten Hamaney, "Önemli konularda ülkenin tek sesi duyulmalı. Hükümet, Meclis ve çeşitli yetkililer aynı sözü söylemelidir" ifadelerini kullandı.

Muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'e reformist Pezeşkiyan'ın oluşturacağı kabineye güvenoyu vermesini isteyen Hamaney, "Bu sizin acil görevinizdir. Elbette önerilen kabine ne kadar erken onaylanır ve hükümet çalışmaya başlarsa ülke için o kadar iyi olur ancak bu alanda hem size hem de sayın seçilmiş Cumhurbaşkanı'na büyük sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.

Hamaney, önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Meclis tarafından çıkarılan ve Ruhani'nin "nükleer anlaşmanın canlandırılmasını engellediğini" savunarak "ihanet" olarak nitelediği nükleer faaliyetlerin artırılmasını öngören yasaya övgüde bulundu. İran lideri, "Meclis'in siyasi ve uluslararası konulardaki varlığı çok önemlidir. Buna iyi bir örnek, stratejik eylem yasasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların kaldırılması meselesinin seçim sürecinin de en önemli meselesi olduğunu söyleyen Hamaney, şöyle konuştu:

"Özellikle seçim günlerinde oldukça popüler olan, seçim adaylarının, halkın ve onların destekçilerinin çeşitli açıklamalarında tekrarlanan bu yaptırımlar meselesinde, Meclis de gerçekten etkili olabilir. Yaptırımları onurlu yöntemlerle kaldırabiliriz ve yaptırımları etkisiz hale getirmek, yaptırımları kaldırmaktan daha üstündür. Ambargoyu kaldırmanın sizin elinizde olmadığını defalarca söyledim ancak ambargoyu etkisiz hale getirmek sizin elinizde. Bunun iyi yolları var. Biz de bu yollardan bazılarını izledik ve etkisini gördük. Bu konuda da Meclis rol oynayabilir."

Öte yandan İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini yetkililere ileten Hamaney, "Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir. Bu konuda sakin olmayın, sessiz kalmayın" dedi.