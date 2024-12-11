Hamaney'den Suriye açıklaması: Komşusu olan bir ülke de rol oynadı

Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:24

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:28

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Hamaney, başkent Şam'ın ele geçirilmesinin ardından Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ve Beşar Esad'ın devrilmesinin perde arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu iddia etti.

Hamaney, “Suriye'de yaşananların arkasındaki ana gücün Amerika ve İsrail'in komuta odalarında tasarlandığına dair hiçbir şüphe olmamalıdır. Bunun için elimizde kanıtlar var” ifadelerini kullandı.

“Suriye'nin komşusu olan bir ülke de bu olayda rol oynadı, ancak asıl planlayıcılar ABD ve İsrail” diyen Hamaney, söz konusu ülkenin ismini söylemedi.

“Direnişin kapsamının tüm bölgede her zamankinden daha fazla genişleyeceğini” belirten Hamaney, “Direniş şudur: Ne kadar çok baskı uygularsanız o kadar güçlenir; ne kadar çok zulüm yaparsanız o kadar motive olur. Onlarla ne kadar çok savaşırsanız, o kadar genişler. Ve size söylüyorum, Allah'ın ilahi gücüyle, direnişin kapsamı tüm bölgede her zamankinden daha fazla genişleyecektir” ifadelerini kullandı.

Hameney, “Direnişin ne anlama geldiğini bilmeyen cahil analist, direniş zayıflarsa İslami İran'ın da zayıflayacağını düşünüyor. Ama ben size söylüyorum, Allah'ın ilahi gücüyle, Allah'ın izniyle İran güçlüdür, kuvvetlidir ve daha da güçlenecektir” dedi.