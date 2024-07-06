Hamaney'den yeni başkana 'tavsiyeli' tebrik: 'Vizyonunu yüksek, parlak ufuklar üzerine kurmasını...'

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 53,7 oy alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

AA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 19:50
Hamaney'den yeni başkana 'tavsiyeli' tebrik: 'Vizyonunu yüksek, parlak ufuklar üzerine kurmasını...'
Abone Ol google-news

Hamaney, yaptığı yazılı açıklamada, "İran halkı artık cumhurbaşkanını seçmiştir. Milletimize ve yeni seçilen Cumhurbaşkanımıza tebriklerimi iletiyorum. Ülkemizin kalkınmasının ve onurunun artması için herkesi el birliğiyle, iyi niyetle çalışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Seçilmiş Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan'a vizyonunu yüksek, parlak ufuklar üzerine kurmasını tavsiye etmek isterim. Şehit Reisi'nin yolunu takip ederken, kalkınmanın sağlanması için ülkenin sahip olduğu zengin kapasiteyi en iyi şekilde kullanmaya teşvik ediyorum" çağrısında bulundu.

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda açıklanan resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44,4'te kalmıştı.


açıklama haberleri Cumhurbaşkanı haberleri Cumhurbaşkanı Seçimi haberleri

İlgili Haberler

İran Cumhurbaşkanı Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?

İran Cumhurbaşkanı Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
İran'da seçimi kazanan Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu

İran'da seçimi kazanan Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu
Alman basını yazdı: Almanya'dan İran Devrim Muhafızları adımı

Alman basını yazdı: Almanya'dan İran Devrim Muhafızları adımı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler