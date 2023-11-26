Hamas 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

Gazze'de ateşkes ikinci gününde. 4 gün sürecek uzlaşı kapsamında ikinci grup esirlerin değişimi yapıldı. Kassam Tugayları, 13 İsrailli ve 7 yabancı uyruklu esiri Kızılhaç'a teslim ettiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 00:08
Hamas 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı
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Gazze'de çatışmalara verilen insani ara ile birlikte esir takası devam ediyor. 

Cuma günü 13 İsrailli rehine ile 10 Tayland ve 1 Filipinler vatandaşına karşılık, 39 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşmuştu. 

İkinci grup rehinelerin değişimi de yapıldı. 

Kassam Tugayları, 13 İsrailli ve 7 yabancı uyruklu esiri Kızılhaç'a teslim ettiğini açıkladı.

Anlaşma kapsamında Hamas'ın elinde bulunan 50 İsrailliye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin bırakılması planlanıyor. 


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