Hamas 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı
Gazze'de ateşkes ikinci gününde. 4 gün sürecek uzlaşı kapsamında ikinci grup esirlerin değişimi yapıldı. Kassam Tugayları, 13 İsrailli ve 7 yabancı uyruklu esiri Kızılhaç'a teslim ettiğini açıkladı.
Gazze'de çatışmalara verilen insani ara ile birlikte esir takası devam ediyor.
Cuma günü 13 İsrailli rehine ile 10 Tayland ve 1 Filipinler vatandaşına karşılık, 39 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşmuştu.
İkinci grup rehinelerin değişimi de yapıldı.
Kassam Tugayları, 13 İsrailli ve 7 yabancı uyruklu esiri Kızılhaç'a teslim ettiğini açıkladı.
Anlaşma kapsamında Hamas'ın elinde bulunan 50 İsrailliye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin bırakılması planlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
- Şike teklif eden, bahis oynayan futbolcular
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
- Ankara sokakları yine kana bulandı
- 50 milyon dolarlık teklifi reddetmişlerdi
- Erdoğan da kira sorunuyla tanıştı!
- 2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
- Dikbayır'a istifa çağrısı istifa getirdi
- Meral ablanın camdan partisi
- Gezgin ruhlu 3 burç : Sürekli keşfetmek ve gezerler