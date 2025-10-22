Hamas: “Aldığımız sinyaller, Gazze savaşının sona erdiğini doğruluyor”

Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasında Brüksel’de düzenlenen ortak zirvenin sonuç bildirisi, Hamas’ın Gazze’deki yönetimine son vermesi ve silahlarını teslim etmesi çağrısını içerdi.

Bildiride ayrıca Batı Şeria’nın ilhakına ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine kesin bir dille karşı çıkılarak, uluslararası meşruiyete dayalı iki devletli çözüm ilkesine bağlılık yinelendi.

Riyad merkezli Al Arabiya'nın ulaştığı ortak bildiri taslağına göre, taraflar, Gazze’ye insani yardımların hızlı, engelsiz ve güvenli şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının, özellikle BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın, yardımların dağıtımında merkezi rol üstlenmesi gerektiği belirtildi.

YERLEŞİMCİ ŞİDDETİNE KINAMA

Bildiride, Yahudi yerleşimcilerinin bölgedeki şiddet eylemleri ve Batı Şeria’daki yerleşimlerin genişletilmesi 'uluslararası hukukun açık bir ihlali' olarak nitelendirildi.

Taraflar, bu eylemleri şiddetle kınayarak, Filistin Yönetimi’nin reform çabalarına destek verirken, Gazze’nin geçici olarak "siyaset dışı bir 'teknokratlar hükümeti' tarafından idare edilmesi" fikrinde uzlaştı.

"HAMAS YÖNETİMİ BİTMELİ"

Metinde, Hamas’ın Gazze’deki yönetimine son vermesi, silahlarını teslim etmesi ve bölgenin gelecekteki idaresinde herhangi bir rol üstlenmemesi gerektiği açıkça ifade edildi.

AB ve Mısır taraflarının, Filistin güvenlik kurumlarına destek vermeye ve Gazze’nin yeniden inşasına katkı sunmaya hazır olduğu bildirildi.

Bu sürecin, ateşkesin kalıcı biçimde sağlanmasının ardından Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası bir konferansla yürütüleceği kaydedildi.

BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK

Zirve, Gazze’de kalıcı ateşkesi sağlama ve yeniden imar sürecini başlatma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Salı günü İsrail’e giden ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek Gazze’deki son durumu ve anlaşmanın bir sonraki aşamalarını ele aldı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da Perşembe günü iki günlük bir ziyaret için İsrail’e gideceği duyuruldu.

MISIR İSTİHBARATINDAN İSRAİL'E ZİYARET

Netanyahu, Salı günü Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Mahmud Raşad ile de bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının ilerletilmesi, İsrail-Mısır ilişkileri ve bölgesel barışın güçlendirilmesi konularının ele alındığı bildirildi.

Mısırlı yetkili, ayrıca ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yardım girişleri ve planın uygulanmasına dair görüşmeler yaptı.

HAMAS'TAN İLK TEPKİ

Gazze’deki Hamas lideri ve müzakere heyeti başkanı Halil el-Hayye, Salı günü yaptığı açıklamada, örgütün ateşkes anlaşmasına 'tam bağlılık' gösterdiğini ve bölgedeki İsraillilerin cesetlerinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hayye, arabuluculardan ve ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen mesajların 'savaşın sona erdiğine dair güvence' verdiğini belirterek, “Aldığımız sinyaller, Gazze savaşının sona erdiğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.