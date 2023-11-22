Hamas duyurmuştu: İsrail hükümeti, ateşkes ve esir takasını kabul etti!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:38

Güncelleme: 22.11.2023 - 11:40

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv hükümetinin Gazze’deki İsrailli esirlerin tümünün serbest kalması hedefinin ilk aşamasını onayladığı duyuruldu.

Açıklamada, “Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Her 10 rehinenin serbest bırakılması, çatışmalara ek 1 gün ara verilmesini sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail hükümeti, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve güvenlik güçlerinin "rehinelerin tamamının evlerine dönmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanmasını ve İsrail’e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği” kaydedildi.

"150 FİLİSTİNLİ SERBEST KALACAK, GAZZE'YE YÜZLERCE YARDIM TIRI GIRECEK"

Hamas’tan yapılan açıklamada ise, anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı ifade edildi. Anlaşmayla ayrıca yakıt, insani ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi’ne girmesine izin verileceği belirtildi. İsrail'in ateşkes süresince Gazze'nin tamamında kimseye saldırmamayı veya kimseyi tutuklamamayı taahhüt ettiği vurgulandı.

3 ABD’linin de serbest kalması bekleniyor

Üst düzey ABD'li bir yetkili, 3 ABD’linin Hamas’ın serbest bırakacağı rehineler arasında yer almasının beklendiğini söyledi.

ABD ANLAŞMADAN MEMNUN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın elinde bulunan aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu 50 rehinenin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Bugünkü sonuç, bakanlığın ve daha geniş anlamda ABD hükümetinin diplomasisi ve aralıksız çabalarının sonucudur. Bu çalışmada Mısır ve Katar'ın liderliğini ve devam eden ortaklığını takdir ediyorum. Ayrıca rehinelerin güvenli bir yere götürülmesini kolaylaştıracak ve Gazze'deki Filistinli sivillere ek insani yardımın ulaşmasını sağlayacak insani bir arayı desteklediği için İsrail hükümetine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden da anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Biden, "Anlaşma eve daha fazla ABD'li rehinenin dönmesini sağlamalı ve hepsi serbest bırakılıncaya kadar durmayacağım" dedi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye anlaşmanın sonuca bağlanmasındaki liderlikleri ve ortaklıkları için teşekkür eden Biden, "Bu anlaşmanın tüm yönlerinin tam olarak uygulanması önemlidir" ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİN BAŞLAMA SAATİ 24 SAAT İÇİNDE DUYURULACAK

İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yürüten Katar hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan bazı Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında 50 kadın ve çocuğun Gazze'den ayrılacağı bildirildi. Ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğinin önümüzdeki 24 saat içinde açıklanacağı belirtildi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Gazze'de 4 günlük ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşmanın kapsamlı barış görüşmelerine yol açmasını umduğunu dile getirdi. Al Thani, “Ortaklarımıza, Mısır ve Washington öncülüğünde Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.