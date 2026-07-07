Hamas, Gazze’deki yönetimini feshetti: Yetki teknik komiteye devredilecek

Hamas, Gazze’deki yönetim yapısını feshettiğini ve yetkiyi Birleşmiş Milletler destekli teknik bir komiteye devretmeye hazırlandığını duyurdu. Açıklama, ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik yeni bir adım olarak değerlendirildi.

Hamas, kararını Gazze’nin yıllar süren savaşın ardından yeniden inşasına bağlılığının göstergesi olarak sundu. Ancak Hamas, silah bırakıp bırakmayacağı ya da güvenliği uluslararası bir güce devredip devretmeyeceği konusunda net bir açıklama yapmadı.

Hamas yönetimindeki Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Deyr el-Belah’taki Aksa Hastanesi avlusunda düzenlediği basın toplantısında, Gazze’de yalnızca “teknik ve profesyonel personelin” görevde kalacağını söyledi.

Sevabite, hizmet sunumunda çalışan tüm personelin “devlet memuru” olduğunu belirterek, bu kişilerin Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi çatısı altında çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise kararı, ateşkes anlaşmasının uygulanması yolunda “olumlu bir adım” olarak nitelendirdi.

KURULDAN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

Gazze’nin yönetimi ve yeniden inşası için oluşturulan, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği Barış Kurulu ise Hamas’ın açıklamasından haberdar olduklarını bildirdi.

Kurul, açıklamayı “sözlere değil, eylemlere” göre değerlendireceklerini belirtti. Yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında yer aldığı üzere Gazze’deki tüm silahların teknokrat komitenin kontrolünde olması gerektiği vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas’ın adımını yeterli bulmadı. Saar, Hamas’ın silahlarını koruduğu sürece herhangi bir sivil yönetimin fiilen Hamas’ın talimatları doğrultusunda hareket edeceğini savundu.

İsrail tarafı, açıklamanın Hamas’ın silahsızlanma baskısından kaçınmak için attığı taktiksel bir adım olduğunu ileri sürdü.

Merkezi Kahire’de bulunan teknokrat komiteye, Gazze doğumlu mühendis ve eski Filistin Yönetimi yetkilisi Ali Shaath başkanlık ediyor.

Komitenin görevi, Gazze’de temel hizmetleri yeniden işler hale getirmek ve sivil idareyi yürütmek olarak tanımlanıyor. Bu sürecin Birleşmiş Milletler ve Barış Kurulu gözetiminde ilerlemesi öngörülüyor.

Shaath, Hamas’ın açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ancak komitenin etkili çalışabilmesi için “tek bir yasal çerçeve altında faaliyet gösteren tek bir yönetim otoritesine” ve bu otoriteye bağlı “birleşik bir güvenlik aygıtına” ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI KİLİTLENDİ

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının üzerinden dokuz ay geçmesine rağmen İsrail ile Hamas arasındaki görüşmeler büyük ölçüde tıkanmış durumda.

Anlaşmanın ikinci aşamasında Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin yeniden inşası ve yönetimin devri gibi başlıklar yer alıyor.

Hamas, silah konusunun ele alınmasından önce ateşkesin ilk aşamasının tamamen uygulanması gerektiğini savunuyor.

Ateşkesin 10 Ekim’de yürürlüğe girmesinin ardından İsrail saldırıları neredeyse her gün devam ediyor.