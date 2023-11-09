Hamas: 'Gazze'de bir İsrail albayı öldürüldü'
Hamas, İsrail ordusundan bir albayının Gazze'de öldürüldüğünü, çatışmaların başından bu yana İsrail'e ait 136 aracın kullanılmaz hale getirildiğini öne sürdü.
Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail ordusuyla girdiği şiddetli çatışmalarda İsrail saflarına "ağır darbeler vurduklarını" söyledi.
Gazze Şeridi'nde bugün İsrail ordusundan bir albayın öldürüldüğünü öne süren Hamdan, "şu ana kadar çok sayıda İsrail askerinin etkisiz hale getirildiğini ancak Tel Aviv yönetiminin gerçek rakamları gizlediğini" dile getirdi.
Hamdan, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki yabancı uyruklu esirlerin serbest bırakılmasını engellemekle suçladı.
Bu arada Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne kara harekatı yapmaya başlamasından bu yana İsrail ordusuna ait 136 aracı kullanılmaz hale getirdiklerini öne sürdü.
7 EKİM'DEN BU YANA 351 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
Bu arada İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'deki kara çatışmalarında 1 askerinin daha hayatını kaybettiğini, 4 askerinin de ağır yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin kuzeyindeki kara çatışmalarında çavuş rütbesinde bir asker öldü.
Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
İsrail ordusunun, 31 Ekim'den bugüne Gazze Şeridi'nde öldüğünü açıkladığı asker sayısı 34'e yükseldi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.
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