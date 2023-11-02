Hamas: Gazze'de ölen İsraillilerin sayısı açıkladıklarından çok daha fazla

Yayınlanma: 02.11.2023 - 22:51

Güncelleme: 02.11.2023 - 23:28

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Al Jazeera televizyon kanalında yayınlanan sesli mesajında, Kassam Tugayları savaşçılarının, farklı bölgelerden Gazze'ye doğru ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine karşı koymaya devam ettiğini söyledi.

Ebu Ubeyde, Gazze'de ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu belirtti.

İsrail askeri hatlarının arkasından dolanarak sıfır noktasından saldırmayı başardıklarını kaydeden Ebu Ubeyde, bir tank taburu ve daha fazlasını imha ettiklerini, çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını ifade etti.

Sözcü Ebu Ubeyde, bu akşam Gazze Şehri'nin kuzeybatı ekseninde bir karşı saldırı gerçekleştirerek 6 tank ve 2 personel taşıyıcıyı imha ettiklerini dile getirdi.