Hamas, iki Rus esiri serbest bıraktı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 19:02

Güncelleme: 29.11.2023 - 19:12

Hamas'tan yapılan açıklamada, serbest bırakılan 2 esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Rus vatandaşının Putin'in çabalarına karşılık olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazdı.

Hamas, 26 Kasım'da da yine Putin'in çabalarına karşılık Rus vatandaşlığı da bulunan bir İsrailli esiri serbest bırakmıştı.