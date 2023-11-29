Hamas, iki Rus esiri serbest bıraktı
Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rus vatandaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık serbest bırakıldığını duyurdu.
Hamas'tan yapılan açıklamada, serbest bırakılan 2 esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 Rus vatandaşının Putin'in çabalarına karşılık olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.
Öte yandan İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazdı.
Hamas, 26 Kasım'da da yine Putin'in çabalarına karşılık Rus vatandaşlığı da bulunan bir İsrailli esiri serbest bırakmıştı.
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